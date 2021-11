Locatie voor BK wielrennen voor elite in 2027 bekendgemaakt

Het BK wielrennen voor dames en heren elite zal in 2027 in Putte, in de buurt van Mechelen, gehouden worden.

Het gemeentebestuur van Putte maakte vandaag bekend dat de wielerbond het BK voor dames en heren elite in 2027 aan hen heeft toegewezen. In 2023 is Putte ook al gastgemeente voor het BK voor beloften en elite zonder contract. In 2025 komen de nieuwelingen naar Putte. Roger De Vlaeminck werd in 1981 in Putte Belgisch kampioen bij de profrenners.