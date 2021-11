Sven Nys is niet te spreken over startgelden in het veldrijden

Sven Nys is ontgoocheld over de hervormingen in het veldrijden. Die hebben volgens hem niet echt iets opgeleverd.

Nys stuurde een tweet de wereld in, waarin hij schrijft dat hij moest vaststellen dat zijn voorspellingen van twee jaar geleden rond de hervorming in het veldrijden zijn uitgekomen. “Zo jammer en pijnlijk om dit te zien gebeuren”, voegt Nys er aan toe. “En er wordt startgeld betaald aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel”, vertelt hij aan WielerFlits. “Dat kan je niet maken tegenover de andere renners en rensters, die met lege handen achterblijven.” Toch is er geen enkel bewijs dat er in de Wereldbeker startgeld betaald wordt. “Ik heb goede bronnen en aanwijzingen dat een aantal renners in de Wereldbeker wél betaald wordt. Terwijl anderen geen euro krijgen. Dat laatste kan ik met zekerheid zeggen, want dat gaat over mijn eigen renners. Lucinda Brand, Lars van der Haar, Toon Aerts. Zij blijven met lege handen achter. Dat is niet fair.” Ik moet helaas vandaag vaststellen dat al mijn voorspellingen van twee jaar geleden rond de hervorming in het veldrijden zijn uitgekomen. Zo jammer en pijnlijk om dit te zien gebeuren. — Sven Nys (@sven_nys) November 20, 2021