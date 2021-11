Wellens, Gilbert en Stuyven doen mee aan BEKING Event in Monaco: "Veel wielerkampioenen zullen er zijn"

Voor BEKING is een format uitgetekend door de atleten zelf. Het zorgt voor een hele dag aan sport in Monte Carlo, met de bedoeling ook de bevolking te betrekken bij de activiteiten. Tevens zal het event gebruikt worden om het besef over een aantal belangrijke thema's, zoals veiligheid op de weg, aan te wakkeren.

Tim Wellens maakt er alvast reclame voor op de Twitterpagina van BEKING. "Ik wil jullie graag uitnodigen voor een heel cool wielerevent in Monaco op 28 november. Ik zal er zijn, veel andere wielerkampioenen zullen er zijn, en ik hoop dat jij er ook bent. Tot snel."

Name/Surname: Tim Wellens

Country: Belgium

Team: @Lotto_Soudal @Tim_Wellens hops on board!



Find out how you can experience BEKING Monaco 2021 and at the same time contribute to two charitable causes!https://t.co/eF5i4Bl6Wx#letsridetogether #backtobike #beking pic.twitter.com/Ec0Pz8defJ