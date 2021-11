Iserbyt en Aerts reageren na kritiek Nys op startgelden: "Wie veel krijgt, zwijgt stillekes" en "Ambassadeurs"

Sven Nys is ontgoocheld over de hervormingen in het veldrijden en de startgelden die mogelijk aan een aantal veldrittoppers worden gegeven. Een aantal renners spreken zich daarover ook uit.

Sven Nys bond vorige week de kat de bel aan, door met een tweet te komen over de hervormingen in het veldrijden.

Zo gaf hij later ook onder meer aan dat volgens hem van Aert en van der Poel startgelden krijgen in de wereldbekers, waar dat normaal gezien niet kan en mag.

Wie veel krijgt ...

“Er is geen bewijs van, dus wil ik mij er ook niet in moeien. Bovendien zijn de namen die genoemd worden niet de minsten. Als zij vergoed worden voor een soort van ambassadeurschap voor de Wereldbeker, is dat ook weer niet zo erg", aldus Eli Iserbyt in een reactie bij Het Nieuwsblad.

"Het is zoals altijd in de cross: wie veel krijgt, zwijgt stillekes. Wie weinig krijgt, is kwaad. Ik relativeer het. Ik heb als jonge gast voor een appel en een ei gecrosst tegen Nys en Wellens, toen die veel geld kregen. Maar toen ik Belgisch kampioen was, heb ik op mijn beurt op bepaalde momenten goed mijn zakken kunnen vullen, daar doe ik niet flauw over."