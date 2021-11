Niels Albert heeft een vurige wens: "Hopelijk brengt het organisatoren niet op ideeën"

De Scheldecross in Antwerpen gaat niet door. En dat vindt ook Niels Albert bijzonder jammer. De winnaar van 2007 en 2013, die ook het BK 2011 won op het parcours in Antwerpen, hoopt vurig dat het geen eerste dominosteentje is.

"Ik hoop dat de beslissing om de cross in Antwerpen andere organisatoren niet op ideeën gaat brengen", aldus Niels Albert in Het Laatste Nieuws. Met supporters "Een stortvloed aan afmeldingen en annulaties zou heel erg zijn, dan zit je weer in hetzelfde schuitje als vorig jaar." "Komaan, we moeten hier nu heel even door. Mét toeschouwers langs het lint, want die geven de cross de voorbije weken wat meer kleur en sfeer."