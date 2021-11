Wout van Aert reageert ironisch op aantijgingen over startgelden: "Sven Nys? Daar heb ik precies al eens van gehoord ..."

Sven Nys is ontgoocheld over de hervormingen in het veldrijden en de startgelden die mogelijk aan een aantal veldrittoppers worden gegeven. Ook Wout van Aert reageerde.

Sven Nys bond vorige week de kat de bel aan, door met een tweet te komen over de hervormingen in het veldrijden. Zo gaf hij later ook onder meer aan dat volgens hem van Aert en van der Poel startgelden krijgen in de wereldbekers, waar dat normaal gezien niet kan en mag. Niets op zeggen Ook Wout van Aert reageerde op de zaak, al wilde hij niet al te veel zeggen over de aantijgingen. "Wie zegt dat?", klonk het bij Het Nieuwsblad. "Sven Nys? Daar heb ik precies al weleens van gehoord. Verder ga ik er niets op zeggen", zat er toch wel een ironische ondertoon in zijn reactie.