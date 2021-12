Verkouden Wout van Aert onzeker voor Boom: "Moet het niet verder zoeken dan dat, denk ik"

Wout van Aert won voor de tweede keer op rij de Kristallen Fiets. Maar: hij was er zelf niet bij, want ... ziek.

De winnaar van de Kristallen Fiets zat uit voorzorg thuis, want hij heeft een verkoudheid. En dus komt zijn rentree in het veld dit weekend in Boom misschien ook wel in het gedrang.

Van Aert legde al een negatieve coronatest af: "Ik denk dat ik het niet verder moet zoeken dan de kou en de regen van de voorbije dagen", klonk het in een reactie bij zijn overwinning.

Geen risico's

"Ik ben opgestaan met keelpijn en een verkoudheid. Ik denk niet dat het heel erg is. Ik hoop dat ik de komende dagen kan herstellen."

"Dan heb ik meteen wat meer rust en dat zou ook een voordeel kunnen zijn. Maar we gaan geen risico's nemen, dat is niet de bedoeling."