Lucinda Brand amper te herkennen maar wel opnieuw gewonnen: "Het was hopen om overeind te blijven"

Modder, modder en nog eens modder in Boom. In de damescross is het tegenwoordig Brand, Brand en nog eens Brand. Veel kleur was er niet meer te zien op haar regenboogtrui, dat nam niet weg dat ze de vijfde Superprestigemanche helemaal naar haar hand had gezet

Enkel in de eerste ronde maakte de tegenstand nog de indruk Brand iets in de weg te kunnen leggen. "Ik heb het altijd wat lastig bij de start, maar zeker als het koud is. Ik had het dus wel wat moeilijk om in het ritme te geraken. Gelukkig had ik daar wel de tijd voor", verklaarde Brand achteraf.

Ik kon een mooi gaatje slaan

Van der Heijden kon het langst in het spoor van Brand blijven, maar dat bleef niet duren. "Op het moment dat Inge van der Heijden ten val komt, trek je uiteraard wel door. Je wilt wel in het ritme komen, maar natuurlijk ook niet dat je gaat wachten. Ik kon een mooi gaatje slaan."

Ondanks de omstandigheden groeide de kloof nadien alleen nog maar. "Het was soms lastig om te remmen. Het was hopen om overeind te blijven, gelukkig is het gelukt."