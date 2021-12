Opnieuw zet Nederlandse stap richting de absolute top: "Deze conditie aanhouden tot kerstperiode"

Het Nederlandse veldrijden grossiert al in toppers. Opnieuw zet een renster een stap richting di e top. De tweede plaats in Boom van Inge van der Heijden bewijst dat. Van der Heijden begon sterk en kon het ook prima volhouden.

"Dit was wel mijn beste cross tot dusver", bevestigde Van der Heijden dat dit haar sterkste prestatie van het seizoen was. "In vorige crossen zat ik ook niet ver van het podium, maar had ik telkens een kleine terugval. Ik merkte wel dat ik steeds dichter kwam, ik miste gewoon een paar posities. Blij dat het werk nu begint te lonen."

Haar resultaat in Boom is dus die stap vooruit die ze ambieerde. "Ja, ik had ook een supergoede dag. Ik hoop deze conditie aan te houden tot de kerstperiode. We zien nadien dan wel wat het nieuwe jaar brengt."Van der Heijden ging er in Boom alvast van in het begin tegenaan. Zat daar een idee achter? "Ik ben sowieso wel een snelle starter. Ik voelde me meteen goed."

EIGEN LIJNEN RIJDEN

De omloop leende er zich ook toe. "Op deze parcoursen is het ook fijner om je eigen lijnen te rijden en op kop te rijden. Je hebt er op dit parcours niet heel veel aan om in het wiel te zitten. Ik kon een mooi gaatje slaan. Nadat Lucinda Brand dichterbij kwam, maakte ik zelf een foutje, waardoor ik de aansluiting miste. Blij dat ik nadien nog mijn tweede plaats kon behouden."

Dat was geen evidentie met Betsema die nog kwam opzetten, maar Van der Heijden hield goed stand in de slotronde. "Je voelt dan nog wel een beetje druk doordat ze dichterbij komt. Het podium had ik wel goed in zicht, daar was ik sowieso superblij mee geweest. Heel leuk dat ik nog als tweede kan eindigen."