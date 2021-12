Spanjaard haalt het in cross in zijn thuisland voor David van der Poel en andere Nederlander

David van der Poel is er niet in geslaagd om deze middag in cross in Spanje op zijn naam te zetten. In de Elorrioko Basqueland Ziklokrosa eindigde van der Poel namelijk op de tweede plaats achter thuisrijder Felipe Orts.

