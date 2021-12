Clara Honsinger zondag niet in Val di Sole want haar wacht andere belangrijke afspraak

Het is bekend dat niet alle grote namen afzakken naar Val di Sole zondag. Ook Clara Honsinger waagt zich niet aan een trip naar Italië. Zij is immers vertrokken naar... haar thuisland, naar de States. Daar staat het nationaal kampioenschap op het programma.

Cyclingnews meldt dat Clara Honsinger mee zal doen aan het Amerikaans Kampioenschap veldrijden, wat dus betekent dat ze de Wereldbekermanche aan zich laat voorbijgaan. De laatste veldrit die Honsinger reed, was een Wereldbekercross: ze werd zevende in Besançon.

TOPFAVORIETE

Honsinger begint uiteraard als grote topfavoriete aan het nationaal kampioenschap. De voorbije twee jaar veroverde ze telkens de Amerikaanse kampioenentrui. Ze kan er dit weekend dus 3 op 3 van maken in Wheaton, Illinois.

Enig vraagteken voor haar is hoe het zit met de tegenstand, want haar laatste cross in Amerika dateert van oktober. Honsinger begon het seizoen met vier crossen en dan nog eens drie Wereldbekermanches in de VS, vooraleer de oversteek te maken naar Europa. Haar hoogtepunt van het seizoen tot dusver is haar overwinning in de Koppenbergcross.