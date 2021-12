Publiek kan het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in dit veldritseizoen bewonderen

Nog twee weken tot Wout van Aert en Mathieu van der Poel mekaar bekampen in een veldrit. Publiek zal toegelaten zijn. U kan dus naar het eerste duel tussen Van Aert en Van der Poel in de cross gaan kijken als u wil. Plaats van het gebeuren is Dendermonde.

Op 26 december gaat de Wereldbekermanche van Dendermonde door. Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start. En mét publiek, zo bevestigt de organisatie in een persbericht. Na overleg is bepaald dat toeschouwers toegelaten zullen worden. STADSBESTUUR ZET LICHT OP GROEN Op het meest recente Overlegcomité werd de aanwezigheid van publiek bij buitensporten voorlopig behouden. Meer overleg was wel nog nodig en voor de cross in Dendermonde heeft het stadsbestuur van Dendermonde het licht op groen gezet om supporters te ontvangen. Die moeten dan wel een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en een mondmasker dragen. Een VIP-en feesttent zal er niet zijn. Vorig jaar was Wout van Aert in Dendermonde ruimschoots de sterkste in de koude, een scenario dat we onlangs nog ergens gezien hebben.