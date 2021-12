Wie worden Sportman en Sportvrouw van het jaar? Wout van Aert en Emma Meesseman, de winnaars van vorig jaar, zijn opnieuw genomineerd

Op 19 december weten we wie de nieuwe Sportman en Sportvrouw van het jaar zullen zijn in ons land. Het kan zijn dat we een heruitgave van vorig jaar krijgen, want ook nu zijn Wout van Aert en Emma Meesseman door Sportspress.be genomineerd om de prijs in de wacht te slepen.

Wout van Aert werd vorig jaar Sportman van het jaar, maar dit jaar krijgt de renner van Jumbo-Visma wel stevige concurrentie. Zo zal hij het moeten halen van de atleet Bashir Abdi en de judoka Matthias Casse. Ook Emma Meesseman, vorig jaar verkozen tot Sportvrouw van het jaar, krijgt het niet onder de markt. Meesseman zal het namelijk opnemen tegen de turnster Nina Derwael en de atlete Nafi Thiam. Sportspress.be heeft naast de prijs voor de Sportman en Sportvrouw van het jaar ook nog een heel aantal andere categorieën waar prijzen te winnen vallen. U kan hieronder een overzicht vinden van de andere categorieën en de kanshebbers: Belofte van het jaar - Thibau Nys - Florian Vermeersch - Nina Sterckx Coach van het jaar - Felice Mazzu - Shane McLeod - Roger Lespagnard Ploeg van het jaar - Red Lions - Belgian Cats - Belgische jumpingploeg Paralympiër van het Jaar - Joachim Gérard - Michèle George - Peter Genyn