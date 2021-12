Wout van Aert gaat ijs-en sneeuwtoestanden opnieuw ontdekken: "Bij de jeugd was ik daar geen held in"

Zondag staat Wout van Aert aan de start van een Wereldbekercross. Sneeuw ligt er genoeg in Val di Sole en wie weet zit er ook wel een stukje rijden op ijs bij. Heel andere omstandigheden dan Van Aert de laatste jaren gewend is in het veldrijden.

Met het vertrouwen zit het ongetwijfeld wel snor na zijn onemanshow in Boom. Daar was het in de modder te doen, terwijl de veldrijders in Val di Sole hun kunstjes op sneeuw mogen tonen. "Ik denk dat het echt lang geleden is dat ik op sneeuw en ijs heb gereden", klinkt het.

LAATSTE SNEEUWCROSS LANG GELEDEN

Van Aert kan zich zijn laatste sneeuwcross dus zelfs moeilijk herinneren. Het maakt de nieuwsgierigheid naar zijn prestatie van komende zondag er niet minder op, integendeel. "Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan", wordt het ook voor Van Aert een ondekking.

De enige referentiepunten die hij heeft, zijn die uit zijn jeugdjaren. "Bij de jeugd was ik daar geen held in, zeker niet in het rijden op ijs. Ik ben benieuwd of het mij nu beter af zal gaan."