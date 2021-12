🎥 Uitleg bij parcours en bij filmpje Soete in Val di Sole: "Renners door het bos sturen was te gevaarlijk"

Wellicht heeft u het filmpje waarin Daan Soete over de sneeuw in Val di Sole knalt ook opgemerkt. Als voorproefje voor de Wereldbekermanche kan dat wel tellen. Chris Mannaerts was voor Flanders Classics getuige van op de eerste rij.

Mannaerts moet erop toekijken dat de organisatie in Val di Sole vlot verloopt. Meteen was hij ook in de gelegenheid om vast te leggen hoe het filmpje met Soete in de hoofdrol gemaakt werd. Laurens Lenaerts achtervolgde de veldrijder als het ware op zijn snowboard. Het resultaat is te zien op de Twitterpagina van Mannaerts.

Voor een goed filmpje heb je altijd 2 zotten nodig. @daansoete leek ons de geknipte externe kandidaat. Intern bij @FlandersClassic komen we dan altijd uit bij @LaurensL1995 pic.twitter.com/zJQt7vjGeY — Chris Mannaerts (@ChrisMannaerts) December 9, 2021

Die laat zich in HLN ook uit over het parcours. "Het is hellend aan de ene kant van de rivier, aan de andere kant wordt het pas echt steil. We hebben erover gewaakt dat we geen mountainbikeparcours tekenden voor de WB-cross. De verleiding was groot om hogerop te gaan en de renners door het bos te sturen, zoals in de WB mountainbike. Maar dat is te gevaarlijk."

Er is dus wel degelijk een groot verschil met de mountainbikewedstrijd. "We leggen veel minder hoogtemeters in het parcours. Het wordt zo al zwaar genoeg." Aan sneeuw alleszins geen gebruik. Er worden zelfs snowcats gebruikt om sneeuw te ruimen. "Het is nu specialistenwerk om ervoor te zorgen dat het parcours hard genoeg is, zodat de renners niet wegzakken in de sneeuw. Maar ook niet zo hard dat het parcours een ijspiste wordt."