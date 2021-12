Niels Albert wil niet elke week een sneeuwcross: "Snel grote verschillen"

Zondag werd in het veldrijden in de sneeuw van Val di Sole gereden. Voor Niels Albert wel iets leuks, maar niet voor altijd.

De nood om Val di Sole te herhalen is niet al te groot bij Niels Albert. “Veldrijden mag dan wel een wintersport zijn, liever zie ik het allemaal wat meer bij mekaar hangen en spannender verlopen”, vertelt hij aan HLN.

“Crossen op een witte, bevroren Vlaamse ondergrond is ook nog iets anders dan in compleet dichtgesneeuwde Dolomieten. Daar kreeg je al vrij snel grote verschillen. Dus… ja, het heeft zijn charme. Maar neen, ze moeten er niet elke week mee afkomen.”

Er een olympische discipline van maken hoeft niet voor Albert. “Zelf stel ik me de vraag of een olympisch statuut het veldrijden wel zo’n grote meerwaarde zou bieden. Is dat een absolute ‘must’? Oké, mogelijk maakt het iets mondialere sponsors warm, maar een grote, wereldwijde (r)evolutie zal het in geen geval op gang brengen.”