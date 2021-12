Spaanse veldrijder, dit seizoen al goed voor vijf overwinningen, heeft contract voor 2022 beet

Zijn nieuw contract zorgt er voor dat hij niet één van de crossers is die van ploeg verandert: de Spaanse veldrijder Felipe Orts blijft gewoon bij Burgos-BH. De renner heeft met zijn ploeg een nieuwe overeenkomst bereikt tot het einde van 2022.

Felipe Orts werkte dit jaar ook een wegcampagne af voor Burgos-BH, met wedstrijden in Frankrijk, Spanje, Noorwegen en Italië. In de winter ligt uiteraard de nadruk op de cross: Orts won tot dusver vijf veldritten, vier in zijn thuisland en eentje in Luxemburg.

Burgos-BH, een ploeg die behoort tot de ProTeams, heeft nu aangekondigd dat Orts zijn handtekening heeft gezet onder een contract dat hem tot eind volgend jaar aan het team verbindt. Orts laat logischerwijs weten dat hij heel tevreden is met zijn contractverlenging.