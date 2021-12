Van Aert stijgt met rasse schreden en duikt top 15 van UCI-ranking in, Van Empel klopt op poort van top 5 bij dames

Opnieuw is er een update van de UCI-ranking gepubliceerd. Wout van Aert en Fem van Empel doen uiteraard goede zaken na hun overwinning in de Wereldbekermanche in Val di Sole. Hun prima prestatie in de sneeuw levert geen windeieren op.

Naar een wijziging in de top drie hoeft u niet te zoeken: zowel bij de mannen als bij de vrouwen is die onveranderd. Opvallend toch, want de nummer 2 bij de mannen Toon Aerts en de nummer 1 bij de vrouwen Lucinda Brand kwamen niet in actie.

Wout van Aert komt door zijn overwinning in Val di Sole meteen op een totaal van 640 punten. Dat is goed genoeg om de oversteek te maken naar de vijftiende plaats. Eli Iserbyt blijft dus aan de leiding, hij heeft nu 2311 punten. Aerts moet het stellen met 1826 punten en Quinten Hermans is derde met 1530 punten.

Bij de dames is de plaatswinst voor Fem van Empel logisch na haar eerste zege in een Wereldbekercross. De top vijf in de UCI-ranking haalt ze nog net niet: nog vier puntjes scheiden de Amerikaanse Clara Honsinger en Fem van Empel. De 2190 punten van Lucinda Brand zijn dus nog altijd goed voor de leiderspositie. Denise Betsema volgt op de tweede plaats met 2065 punten en Annemarie Worst is derde met 1325 punten.