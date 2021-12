Wout van Aert rijdt alles aan gort, moet hij het geweer opnieuw van schouder veranderen met oog op WK?

Wout van Aert had het op voorhand ook niet verwacht, maar de prestaties zijn niet te negeren. En dus komt er ook een andere vraag opnieuw op tafel.

Wout van Aert was niet meteen van plan om naar het WK veldrijden in de Verenigde Staten te trekken, zeker niet als hij er geen kans zou maken.

Na drie zeges in evenveel crossen op evenveel verschillende parcoursen - en dat nog niet eens in topvorm - wordt er mogelijk alweer anders over gedacht.

Alles kapot

Het voorjaar (en de Tour de France) blijven de hoofddoelen in 2022, maar kan je een wereldtitel zomaar opzijleggen als je écht kans maakt?

Bij van Aert is er nog steeds het idee dat het allemaal niet zal blijven duren zoals het nu loopt. En Pidcock moet nog naar zijn beste vorm groeien, terwijl een echt duel met Mathieu van der Poel uitblijft tot in Dendermonde tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Slim zijn?

Mogelijk wordt er dan opnieuw een bocht gemaakt, maar met de huidige vorm lijkt van Aert de grootste kanshebber op een Belgische gouden medaille in de Verenigde Staten.

Rest de vraag: wat en hoeveel moet je daarvoor op het spel zetten? Door gekke coronajaren en drukke agenda's lijkt de klasbak al jaren aan een stuk bezig. En als hij de Ronde van Vlaanderen wint en/of groen pakt in Parijs, dan is iedereen een afzegging voor het WK veldrijden al lang vergeten.