Van Utrecht naar Sierra Nevada en andere Spaanse bergen: het volledige Vuelta-parcours is voorgesteld

In augustus 2022 zal de Vuelta eindelijk in Nederland, in Utrecht meer bepaald, aanvatten. Het parcours van de Vuelta van volgend jaar is voorgesteld op een officiële presentatie. Onder andere de beklimming van de Angliru staat op het programma.

Een ploegentijdrit in Utrecht brengt de Vuelta volgend jaar op gang. Het was reeds bekend hoe de eerste drie dagen door Nederland er zouden uitzien. Nu ziijn ook alle details bekend over het parcours dat de renners nadien nog moeten afleggen.

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥



🚩 Utrecht > Utrecht 🏁

🚴 23,3 km



🇪🇦 Una contrarreloj por equipos más larga que sus antecesoras.

🇬🇧 An opening team time trial longer than that of previous editions.#LaVuelta22 pic.twitter.com/lciWHRFONc — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

De klimmers worden op hun weken bediend in de volgende Ronde van Spanje. Als alle ritten in categorieën moeten onderverdeeld worden, zijn er elf etappes die als heuvelachtig of als bergritten bestempeld kunnen worden. Daarnaast zijn er 6 vlakke ritten en 2 vlakke etappes met een zware finale.

Het Vuelta-peloton trekt onder andere naar Sierra Nevada. De aankomst van de vijftiende etappe ligt daar boven op de top. De finish op de slotdag van de grote ronde ligt zoals de traditie dat wil in de Spaanse hoofdstad Madrid.