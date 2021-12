Weer geen Nederlands kampioenschap veldrijden? Coronamaatregelen dreigen alweer roet in het eten te werpen

Komt er in 2022 weer geen Nederlands kampioenschap veldrijden? De kans is groot, want de coronamaatregelen laten geen publiek toe. Het NK gaat normaal gezien door in Zaltbommel, maar de organisatie heeft grote twijfels.

Het NK veldrijden staat gepland op 8 en 9 januari, maar de coronamaatregelen in Nederland werden net verlengd tot en met 14 januari. “Wij willen bewust een volwaardig Nederlands kampioenschap organiseren”, aldus Robert Schrimmer, voorzitter van de organisatie, bij Wielerflits. “En dat kan in onze ogen niet zonder een grote aanwezigheid van wielerfans en sponsoren én van de sfeer en de ambiance die daarbij horen. Het is héél zuur, want na 2021 is het nu ook deze editie waar door corona een streep doorheen gaat.” Zaltbommel zou dan een nieuwe poging mogen wagen in 2023, daarna is het aan Hoogeveen. De Nederlandse Wielerunie hoopt wel nog een oplossing te vinden voor het NK van dit seizoen.