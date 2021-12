Dave Brailsford krijgt stevige promotie binnen Ineos

Dave Brailsford is al sinds 2010 teammanager bij de Ineos Grenadiers. In 2022 zal hij een nog grotere functie bekleden binnen INEOS.

Het Britse chemiebedrijf Ineos, de naamsponsor van de wielerploeg, heeft namelijk besloten om Brailsford te benoemen tot directeur Sport. Dat wil zeggen dat hij niet alleen de wielerploeg onder zich krijgt, maar ook mee zal delegeren over het zeilteam van Ineos en binnenkort misschien wel op een F1-circuit te zien is daar Ineos hoofdsponsor is van Mercedes (het team van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton).

"Er is geen spannender plek om in de mondiale sport te zijn dan bij INEOS. Ik ben erg blij met deze nieuwe kans om samen met de andere ploegleiders te bekijken hoe we van deze collectieve talenten kunnen profiteren om samen een breder prestatiekader te ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om van elk van hen en hun ploegen te leren", klinkt het op de website van de INEOS Grenadiers (wielerploeg).

"Naast deze functie zal ik de INEOS Grenadiers blijven leiden met Rod Ellingworth als mijn plaatsvervanger. We zitten al ver in de programmering voor 2022 en zullen er volgend seizoen vol voor gaan", besluit de Brit.