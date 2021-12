Tadej Pogačar kaart zijn band met Allan Peiper aan: "Hij is iemand die ik enorm bewonder"

We herinneren ons nog de scènes na de Tour van 2020, toen Tadej Pogačar en Allan Peiper de vreugde delen en eigenlijk samen de Tour gewonnen hadden. Ook meer dan een jaar later zit de in België goed gekende Australische manager nog altijd in het hart van Pogačar.

Via Cyclingnews is een extract uit The Road Book te lezen waarin Tadej Pogačar het heeft over de Tour van 2021, die hij omschrijft als een 'perfecte' Tour. Ook de samenwerking en de vrienschap met Allan Peiper wordt door Pogačar aangehaald. © photonews "Allan Peiper heeft de laatste tijd wat gezondheidsproblemen gekend en is op minder koersen als vroeger. Hij en ik hebben een heel goede relatie. Hij was mijn sportdirecteur tijdens mijn eerste koers in 2019 en ook toen ik vorig jaar de Tour won", is Pogačar het nog lang niet vergeten. "Hij heeft veel ervaring. Zijn oog voor detail en planning is iets dat echt een groot verschil maakt", gaat de lofzang voor Peiper verder. "Hij is echt een goede kerel en iemand die ik enorm bewonder."