Brand moest knokken voor 4 op 4 in Namen: "Leek misschien alsof ik alles onder controle had, maar dat was niet zo"

Namen is de speeltuin van Lucinda Brand, denk je als je naar de uitslagen kijkt. De laatste 4 edities werden allemaal door haar gewonnen. Dat wil echter niet zeggen dat het telkens van een leien dakje loopt. Zeker dit jaar moest ze er voor knokken, ervaarde Brand.

"Ik werd echt uitgedaagd", haalde Lucinda Brand het sleutelwoord aan na afloop van de Wereldbekermance in Namen. "Niet enkel door het parcours, maar ook door Denise Betsema, die heel sterk was. Ze kwam steeds dichterbij, de druk was erg groot."

Nochtans was Brand wel in staat om op de juiste momenten die voorsprong weer uit te breiden. "Ik had aanvankelijk wel een mooi gaatje. Het leek misschien alsof ik alles goed onder controle had, maar dat was niet zo. Het parcours dwong me tot fouten en daardoor werd het nog spannend."

MOEILIJKE SCHUINE KANT

Met een aantal stukken op de omloop had de wereldkampioene meer last. "Door de dikke klei en de steentjes geraakte ik moeilijk in mijn klikpedalen. De schuine kant was niet mijn ding. Ik moest dat compenseren op andere plekken op mijn voorsprong te behouden."