Vanthourenhout heeft zijn uitschieter van het seizoen beet in sterke periode en verslaat Pidcock in Namen

De nummers 1 en 3 van Rupchen waren de hoofdrolspelers in Namen. Pidcock en Vanthourenhout streden voor de overwinning, nadat Aerts vooraan afhaakte met een lekke band. Vanthourenhout maakte de minste fouten en zette Pidcock nog op een halve minuut.

Toon Aerts is in Namen altijd een belangrijke kanshebber. Eerst sloeg hij een gaatje van een handvol seconden, dat later uitgebreid werd naar 15-25 seconden. De rest wist dus wat gedaan: Pidcock aarzelde niet en begon aan een inhaalrace, waar hij wel een patent op heeft.

KAPOTTE SCHOEN VOOR HERMANS EN LEKKE BAND VOOR AERTS

Eens de Brit zijn duivels ontbond, zag het er al snel naar uit dat hij de aansluiting zou vinden. Hermans zijn dag zou het niet worden: een kapotte schoen speelde hem parten. Niet veel later was het ook balen voor Aerts na pech: zijn achterband stond lek.

Pidcock had nog altijd wel een concurrent, want Vanthourenhout ging met hem mee. Nadat Pidcock een smak maakte, kon Vanthourenhout hem zelfs op een kleine achterstand zetten. Op de derde plaats in de koers leverde Aerts nog wel strijd, maar meer dan een podiumplek zat er voor hem niet meer in.

VANTHOURENHOUT REKENT AF MET PIDCOCK

Toen Pidcock voor de tweede maal een slipper maakte, ging het geloof bij Vanthourenhout nog wat meer de hoogte in. Terecht: hij gaf er nog eens een ferme lap op en kon vervolgens de overwinning al ruiken. Het was enkele maanden streven naar die grote overwinning, maar Vanthourenhout heeft 'm nu wel beet! Hij zit ook duidelijk in zijn sterkste periode van het seizoen. Pidcock werd tweede, Aerts derde.