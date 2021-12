Stybar, Boom en Vantornout voorspellen hun winnaar in Dendermonde: "Dat kan het verschil maken"

Zondagnamiddag kijken Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar voor het eerst in de ogen dit seizoen in de cross. Rest de vraag: wie zal het halen?

Als we een aantal gewezen toppers mogen geloven, dan zal het Wout van Aert zijn die het gaat halen. Zowel Stybar, Boom als Vantornout tippen hem.

"Voor Mathieu telt er maar één wedstrijd deze winter", beseft Zdenek Stybar in Het Nieuwsblad. "Ik denk niet dat hij met superbenen start."

Wout wint

"Wout krijgt van mij het voordeel van de twijfel. Mathieu zal minstens 80% in orde zijn, anders zou hij niet starten. Maar van Aert lijkt al honderd procent in orde te zijn", pikte Vantornout in.

En ook Lars Boom is duidelijk: "Wout heeft al drie crossen in de benen, die kunnen het verschil maken. hij heeft het ritme weer te pakken."