10.000 mensen werden verwacht maar WB Dendermonde is zonder publiek: "Alles stond klaar, dit is bittere pil"

De wereldbekermanche in Dendermonde op tweede kerstdag is de eerste veldrit van het seizoen waarbij er opnieuw geen publiek welkom is. "Een bittere pil", volgens organisator Jurgen Mettepenningen.

De wereldbekermanche in Dendermonde is sinds vorig jaar nieuw op de kalender en het paradepaardje van Jurgen Mettepenningen. Vorig jaar kreeg de televisiekijker een modderspektakel te zien met Wout van Aert die met bijna 3 minuten voorsprong won van onder meer Mathieu Van der Poel.

Dit jaar zal het dus opnieuw voor de buis zijn dat de veldritfan naar het spektakel in Dendermonde moet kijken. "Het had een mooie kerstcross moeten worden maar dan is er beslist om geen publiek meer toe te laten. Heel jammer want alles wat werd opgebouwd, moest al opnieuw afgebroken worden", zucht organisator Mettepenningen bij Sporza.

Niet alleen het parcours maar ook het deelnemersveld moest de veldritfan overtuigen om naar Dendermonde af te zakken. Voor de eerste keer dit seizoen is er namelijk een duel tussen Wout van Aert en Mathieu Van der Poel. "We hadden al 5.000 tickets verkocht en zouden aftikken op 10.000 op zondag zelf, dan is dit een heel bittere pil", besluit Mettepenningen.