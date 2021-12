Afwezigheid publiek voor Toon Aerts een immens verschil: "Wout van Aert reed verschrikkelijk snel, ongelooflijk"

Toon Aerts was de enige die Wout van Aert en Mathieu van der Poel weerwerk bood. Publiek om deze strijd te aanschouwen was er niet: toeschouwers zijn vanaf zondagochtend niet toegelaten bij veldritten. Een bittere pil dus, aldus Aerts.

Aerts legde beslag om een mooie derde plaats in Dendermonde. Aan de overwinning bijvoorbeeld dacht hij niet, want het was opnieuw opboksen tegen een hele sterke Wout van Aert. "Wout reed verschrikkelijk snel, dat was ongelooflijk."

DRUKKE PERIODE

Er kondigt zich nu een wel heel drukke periode in het veldritseizoenaan. "Dat is ook waarom ik de wedstrijd in Italië niet gereden heb. Dat heb ik niet voor niets gedaan. Er komt nog heel veel aan, het is niet gemakkelijk om de kerstperiode goed door te komen.Dan is het ook kijken in welk klassement je er goed voor staat. "Deze Wereldbekerwedstrijd was misschien de minst belangrijke, maar ook weer niet onbelangrijk."

De afwezigheid van supporters ging in Dendermonde niet onopgemerkt voorbij. "Het was de voorbije weken echt plezant met superveel publiek, zoals in Namen en in Besançon. De sfeer was er daar echt wel. Zeker in vergelijking met Namen was het een immens verschil, want hier is dan ineens geen publiek."

GEVECHT MET JEZELF

Geen aanmoedigingen dus voor de renners terwijl die op zo'n zware omloop echt wel aan het afzien zijn. "De wedstrijd hier is wel een gevecht met uzelf, dan ben je misschien niet zo mee publiek bezig, maar het staat er ook niet."