Bäckstedt en Nederlander Haverdings zetten zegereeksen verder, Belgische junior op podium bij dames en heren

De favorieten hebben het waargemaakt bij de junioren: Zoe Bäckstedt en David Haverdings boekten beiden hun derde opeenvolgende overwinning. Ze staken in hun leeftijdscategorie ver boven de rest uit in de Wereldbekercross in Dendermonde.

De juniorenwedstrijd bij de heren was de eerste cross die op het programma stond. In de vorige crossen zagen we een demonstratie van David Haverdings en de Nederlander herhaalde dat kunstje nog eens. Haverdings soleerde onbedreigd naar de overwinning. Eén renner kon het verschil wel onder de minuut houden: de Brit Nathan Smith kwam binnen op 45 seconden. Viktor Vandenberghe werd derde op 1'09". Ook bij de dames junioren is er met Zoe Bäckstedt een talent dat de rest overklast. Het verschil met de andere meisjes was deze keer wel heel groot. Bij het ingaan van de laatste ronde moest Bäckstedt zich al helemaal geen zorgen maken: ze reed 1'44" voor op Leonie Bentveld en 2'04" voor Xaydee Van Sinaey. OPSTEKER VOOR VAN SINAEY Die verschillen bleven in de slotronde ongeveer status quo: Bäckstedt had aan de finish een bonus van 1'48" op Bentveld. Van Sinaey bereikte met een brede glimlach op haar gezicht de aankomst als derde, 2'07" na de winnares. Een ferme opsteker voor de renster uit Geraardsbergen: zowel bij de heren als de dames dus een 16-jarige Belgische junior op de derde plaats.