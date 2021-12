Lucinda Brand zet gemiste start met bravoure recht, Amerikaanse is deze keer voornaamste belaagster

Meestal moet Lucinda Brand het vooral opnemen tegen haar landgenote. Ditmaal was de Amerikaanse Honsinger diegene die de wereldkampioene het meest kon benaderen. Dan nog had Brand wel enige marge, en dan was ze nog moeizaam uit de startblokken gekomen.

Denise Betsema ging al vroeg in de wedstrijd fel tekeer. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was uiteraard dubbel gemotiveerd in de cross georganiseerd door Jurgen Mettepenningen. Aan het einde van de eerste ronde zaten Alvarado, Bakker, Van Anrooij en Vos in haar wiel. Brand daarentegen had haar start gemist.

Een ronde verder had Brand wel de aansluiting gevonden en ze was niet de enige. Een negental rensters reden samen vooraan. Wel weinig rensters die zo op toerental geraakten als Brand: eens haar motor aansloeg, zette ze de tegenstand op tien seconden en meer. Betsema wist het meeste de schade te beperken.

HONSINGER STEEDS STERKER

De Amerikaanse Honsinger werd in de loop van de wedstrijd alleen maar beter en ging Betsema vergezellen in de achtervolging. Ook Pieterse was niet ver achter hen, maar beide Nederlandse dames moesten Honsinger toch laten gaan. Laatstgenoemde had bij het ingaan van de slotronde dan weer een achterstand van 17 seconden op Brand.

De draagster van de regenboogtrui had haar wedstrijd goed ingedeeld: haar overwinning kwam niet in gevaar, al sloop Honsinger wel nog dichtbij. Betsema legde ondertussen wat nadrukkelijker beslag op de derde plaats en zo lag het podium vast. Sanne Cant heeft er ook een verdienstelijke wedstrijd in de top tien opzitten.