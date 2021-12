Pim Ronhaar moet Brit voor zich dulden die mooiste overwinning uit carrière boekt in Dendermonde

Een gezichtsuitdrukking zegt soms heel veel. Pim Ronhaar stond er maar beteuterd bij, de Britse winnaar Cameron Mason kon zijn glimlach dan weer niet onderdrukken. Het beeld van het podium vertelde meteen het verhaal van de beloftencross in Dendermonde.

Pim Ronhaar is de wereldkampioen veldrijden bij de U23, had de vorige Wereldbekermanche bij de beloften gewonnen en heeft ook bij de elite al sterk gepresteerd dit seizoen. Logisch dus dat hij ook met torenhoge verwachtingen naar Dendermonde trok.

Die zijn niet helemaal uitgekomen voor de Nederlander van Baloise Trek Lions. Een tweede plaats is uiteraard nog altijd meer dan aardig, maar desalniettemin een teleurstelling als je voor de overwinning gaat. Ook was het niet zo dat het verschil slechts nipt was.

VERSCHIL MEER DAN EEN HALVE MINUUT

Cameron Mason kwam na een mooie solo als overwinnaar over de streep: hij zette Ronhaar op 37 seconden. Voor Mason is het de grootste overwinning uit zijn carrière: het is de eerste keer dat hij een Wereldbekercross bij de beloften wint. Met ook nog Mees Hendrikx op plek 3 stonden er wel twee Nederlanders op het podium. Mees reed 47 seconden na Mason over de streep.