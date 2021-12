Van Aert besliste ook na gedroomde 4 op 4 nog niet over WK: "Geeft iets extra om Mathieu te kunnen kloppen"

Wout van Aert heeft het eerste duel met Mathieu van der Poel gewonnen. Met zijn 4 op 4 zou het WK veldrijden toch echt wel bij op de kalender van Van Aert moeten komen, toch? Daarover is echter nog steeds geen besluit genomen.

Heeft Van Aert afgezien in Dendermonde? "Het was volle bak, het is cross, hé. Enkel in de allerlaatste ronde kun je eventueel consolideren." Als je voldoende voor ligt tenminste en Van Aert verkeert in de cross wel vaker in die situatie. Hij won elke cross waar hij aan deelnam. "Ik heb daar niet één verklaring voor. Soms heb je periodes dat het goed gaat en dat is momenteel wel het geval. Ik ben fier op mijn resultaten."

VERSNELD IN TWEEDE DEEL

Het was ook de eerste confrontatie met Van der Poel. "Het geeft wel iets extra om Mathieu te kunnen kloppen. Hij is altijd een grote concurrent. Samen met Toon Aerts was hij wel op de afspraak, want ik had al eens geprobeerd om het verschil te maken en dat lukte niet meteen. In het tweede deel van de wedstrijd kon ik wel versnellen, maar het was wel een felbevochten zege."

De wedstrijd in Dendermonde ligt hem enorm goed, zo veel is wel duidelijk. De eerste twee edities daar heeft hij met verve op zijn palmares gezet. "Dit is zeker een omloop die mij goed past. Lopen en duwen op de macht: dat doe ik wel graag en kan ik goed."

GEEN GEMAKKELIJKE KEUZE

Voor aanvang van het veldritseizoen wilde het kamp-Van Aert afwachten hoe het zou lopen vooraleer te beslissen over het WK. Wel, het loopt supergoed, maar er is nog geen beslissing gevallen. "Het is een specifieke situatie met de locatie van het WK. Het zou in het voorjaar ook nog beter moeten kunnen. Het is geen gemakkelijke keuze, maar er is afgesproken om mij eerst te concentreren op het huidige programma."