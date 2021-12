Zoe Bäckstedt riep naar vader Magnus na lekke band en blijft foutloos: "Na volgende manche misschien zeker van WB"

Met een dochter als Zoe blijft Magnus Bäckstedt sowieso betrokken bij de koers. Hij was erbij in Dendermonde, waar Zoe naar alweer een volgende zege in de Wereldbeker reed. De eindzege kan haar haast niet meer ontsnappen bij de dames junioren.

Zoe Bäcksted had ons na Essen verteld dat ze graag de Wereldbeker bij de junioren zou winnen, als het mogelijk was. Na drie wedstrijden legt ze een perfect rapport voor. "Het wordt meer en meer mogelijk na elke cross. Ik heb nu drie Wereldbekercrossen gereden en er drie gewonnen en er zijn er nog twee te gaan. Misschien ben ik na de volgende manche zeker van de Wereldbeker, alles kan. Ik hoop dat het in orde komt."

LEUKE OMLOOP

Bäckstedt is wel fan van hoe het rondje in Dendermonde erbij ligt. "Het parcours was al erg veranderd in vergelijking met de verkenning deze ochtend. Er moest meer gelopen worden. Dat had ik ergens wel verwacht, maar eigenlijk ook weer niet, want het heeft niet zo veel geregend. Ik dacht dat het misschien wat kon opdrogen. Er waren wel berijdbare stukken, maar dan ging je zo veel trager. Maar ik vond het een goede, leuke omloop."

Haar voorsprong op de Nederlandse Leonie Bentveld was zo groot dat ze bij het ingaan van de slotronde al zegezeker was. Al verliep niet alles perfect. "Het kwam erop aan om recht te blijven, niet te vallen en de finish te halen. Toen ik met een ronde te gaan de aankomst passeerde, had ik een leegloper."

NIET TE LANG OP LEKKE BAND GEREDEN

Gelukkig viel het uiteindelijk nog mee. "Tussen de tweede en de eerste materiaalzone is het niet te ver. En het was veel lopen, ik moest dus niet te lang op de lekke band rijden. Ik riep aan de brug naar mijn pa: "Ik heb een lekke band!" We maakten ons klaar voor een fietswissel en dan kon ik weer door."