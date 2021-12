🎥 Hét beeld van Dendermonde: Wout van Aert en Mathieu van der Poel doen zij aan zij aan synchroonveldrijden

Het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Dendermonde is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Niet enkel omdat Van der Poel zijn comeback maakte in het veld. De manier waarop ze bepaalde stukken van het parcours aanpakten, was haast identiek.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben natuurlijk zo veel ervaring dat ze weten wat het beste is om op een specifieke plek van het parcours te doen. In Dendermonde leek het op een gegeven moment haast op synchroonveldrijden. Een filmpje circuleert op sociale media waarin Van Aert en Van der Poel zij aan zij met de fiets op de schouder op de trappen naar boven lopen. Wanneer ze dan boven zijn, halen de twee kanjers uit het veldrijden op exact hetzelfde moment hun fiets van de schouder. Op exact hetzelfde manier ook. Have @WoutvanAert and @mathieuvdpoel been practicing their synchronised remounts? 🤔 pic.twitter.com/tiajg4nars — GCN Racing (@GcnRacing) December 26, 2021 Het synchroonzwemmen, de discipline waarbij zwemmers de exact zelfde houding moeten aannemen, is al een bekende term in het sportwereld. Dankzij Wout van Aert en Mathieu van der Poel doet nu ook het 'synchroonveldrijden' zijn intrede.