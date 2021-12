🎥 Wat gebeurde er met Mathieu van der Poel? "Plots was dat weg"

Wout van Aert blijft ongeslagen in het veldrijden. Hij won nu ook in Heusden-Zolder. Mathieu van der Poel verging het minder goed. Hij moest opgeven.

Ploegbaas Christoph Roodhooft gaf bij Play Sports een woordje uitleg over de opvallende opgave van Van der Poel.

“Ik weet ook niet wat er met hem aan de hand is”, stelt de sportief directeur van Alpecin-Fenix. “Hij nam in het begin de handschoen op en gaf ook een snedige indruk, maar plots was dat weg.”

De ploeg spreekt van een mindere dag, iets wat altijd wel eens kan gebeuren.

🚵🌍 | De cross zit er al na 45 minuten op voor Van der Poel. Hij stapt uit, de camper in. Hopelijk een mindere dag en niks ergs… 🛑✋ #SPHeusdenZolder #Superprestige2022



📺 Kijk live op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+ pic.twitter.com/nvtXymLWKN