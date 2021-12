Adrie van der Poel is er gerust in: "Dit blijft niet hangen"

Wat gebeurde er toch met Mathieu van der Poel in Heusden-Zolder? Vader Adrie van der Poel geeft een woordje uitleg.

Een valpartij was het alvast niet dat ervoor zorgde dat Mathieu van der Poel in Heusden-Zolder de strijd moest staken, maar voor de rest is er ook voor vader Van der Poel veel onduidelijkheid.

“Wat er is gebeurd? Om eerlijk te zeggen: geen idee. Ik bleef in de materiaalpost staan tot de cross gedaan was. Toen ik aan de camper kwam, was Mathieu al op weg naar huis”, zegt vader Adrie aan HLN. “Meer weet ik niet. Als hij zelf zegt dat hij niet gevallen is, dan zal het wel zo zijn. Dat zand op het shirt kan komen door het optillen van de fiets.”

Voor vader Adrie van der Poel had het niet veel zin om verder te rijden. “Om punten te pakken moet je top 15 rijden. Als dat er niet lijkt in te zitten en je dreigt meer schade te berokkenen dan goed is, dan stop je beter. Met zijn knie ging het al een stuk beter. De rug speelt af en toe op, maar normaal kan Mathieu daar wel mee omgaan. Misschien wou hij gewoon geen risico’s nemen. Maar dit blijft niet bij hem hangen, hoor.”