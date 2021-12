Brand moest diep gaan om te winnen: "Gelukkig hebben we nu even rust"

Op het circuit van Heusden-Zolder haalde Lucinda Brandt het heel nipt voor haar landgenote Fem Van Empel.

Brand moest duidelijk diep gaan om de zege binnen te halen. “Dit was een sprint van één ronde”, zei Brand van Play Sports. “Ik wist dat Fem heel snel is aan de finish. Je moet eens kijken hoe ze haar start neemt, ze is zo snel weg en neemt daar soms al veel meters op korte tijd. Dus ik moest haar kwijt.”

Brand probeerde er in haar eentje van door te gaan halfweg de koers, maar Van Empel wist goed te volgen. “Ik versnelde en dacht: 'ik kijk even wat er gaat gebeuren', en we waren meteen met twee weg. Nog later rijd ik een beetje weg, maar kom ik ten val en waren we opnieuw met twee. Ik kreeg haar heel moeilijk van mijn wiel.”

Van Empel maakte een kleine stuurfout in het slot en dat kostte haar de zege. Brand won op ervaring, zeg maar. “Maar dan hoeven ze van mij niet te veel meer bij te leren, want die jonge meiden zijn nu al snel. Deze wedstrijd kostte veel energie, want de cross van Dendermonde zat ook nog in de benen. Gelukkig hebben we nu even rust.”