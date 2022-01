Patrick Lefevere gaat met zijn team het twintigste jaar in: "Geprobeerd een gebalanceerde ploeg uit te bouwen"

Ook in 2022 maken Patrick Lefevere en zijn ploeg deel uit van de wielerwereld. Al twintig jaar draaien zowel Lefevere in zijn functie als teambaas en het team mee in de koers. Als het verleden een teken is voor de toekomst, ziet het er goed uit.

In een blog op de site van Quick-Step Alpha Vinyl licht Lefevere toe wat zijn verwachtingen zijn. "We hebben geprobeerd om een gebalanceerde ploeg uit te bouwen voor het komende seizoen. Ik kijk er naar uit om de jongens te zien koersen zoals we dat van hen gewoon zijn." Ook Lefevere is er zich van bewust dat het seizoen 2022 een mijlpaal is. "Het is twintig jaar geleden dat de ploeg opgestart is, iets waar ik heel fier op ben. Er zijn zo veel mensen betrokken geweest tijdens deze ongelooflijke reis." BOODSCHAP Patrick Lefevere heeft ook een boodschap voor hen allemaal. "Ik hoop dat ze allen dezelfde trots voelen die ik voel, terwijl ik ook uitkijk naar nieuwe doelen en het smeden van een succesvolle toekomst."