Dan toch publiek op BK Veldrijden? Organisator Golazo stelt een erg scherpe deadline, overlegcomité komt te laat

Wanneer het BK veldrijden plaatsvindt, zou dat toch met publiek moeten kunnen. Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, wilde alvast naar de Raad van State gaan. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid.

Nadat de Raad van State het sluiten van de cultuursector terugdraaide, heeft dat ook bij andere sectoren de ogen geopend.

Deadline

En dus wilden ze graag ook publiek op het BK veldrijden aanstaand weekend in Middelkerke. Mogelijk komen er versoepelingen voor de sport bij het nieuwe overlegcomité, aanstaande donderdag.

Voor organisator Golazo is dat echter te laat. Zij willen volgens BELGA maandagavond zekerheid hebben in de zaak. "We hebben de deadline op vanavond gelegd. Ik bel vandaag nog rond met alle betrokkenen om meer info te krijgen en dan valt een beslissing.”