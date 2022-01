Aerts heeft zijn tactiek voor het BK al klaar: "We rijden waarschijnlijk achter Wout van Aert voor de tweede plaats"

Toon Aerts is klaar om voor de medailles te strijden op het BK, met bijhorende tactiek. Wout van Aert gaat wellicht met het gouden eremetaal aan de haal, dat beseft Aerts ook wel. Al weet je nooit wat er gebeurt. Aerts hoopt hem in Middelkerke in elk geval zo lang mogelijk te kunnen volgen.

Toon Aerts geeft aan hoe hij er tegenaan kijkt. "Wout is zondag terug topfavoriet. We rijden waarschijnlijk achter Wout voor de tweede plaats. Daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Een tweede plaats zou al heel mooi zijn. En als er iets gebeurt, wil ik de eerste zijn die klaar staat om een steek op te rapen en naar de leidersplaats te springen als er zich een kans voordoet."

Hoe kan Aerts er zelf het maximale uithalen? "Ik ga proberen om zo lang mogelijk met Wout mee te gaan, om op die manier al wat tijd te pakken. Als je met Wout een eindje kan meegaan, heb je toch al die seconden ten opzichte van de tegenstand."

GOED GELUKT IN HERENTALS

Het is dan wel opletten om in die beginfase niet over je toeren te gaan. Aerts heeft er wat dat betreft wel een goed oog in. "Ik heb het op deze manier in Herentals gedaan en dat is goed gelukt. Zo kun je dus echt wel wat tijd winnen."

En het parcours, heeft dat nog geheimen voor Toon Aerts? "Ik heb het plannetje al eens bekeken, maar weet nog niet waar het welke ondergrond precies is is. Ik ga ook pas zondag voor de wedstrijd de verkenning in Middelkerke doen."