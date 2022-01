Sanne Cant blijft heersen in het Belgische veldrijden en rijdt onverstoorbaar naar dertiende titel op rij

Elk jaar is het op het BK veldrijden de vraag: zou Sanne Cant deze keer eens naast de titel grijpen? Neen, dus. Cant toonde in de recente crossen ook meestal haar goede vorm. Geen verrassing dus dat ze ook op het BK opnieuw veruit de sterkste was onder haar landgenotes.

Kopecky pakte uit met een kanonstart. Franck, Norbert-Riberolle en Cant waren wel bij de pinken en misten de boot niet. Norbert-Riberolle nam even het commando over, maar lang duurde dat niet. Cant wilde niet te lang wachten om een kloof te slaan en etaleerde al vroeg haar suprematie.

Franck, de Belgische die doorheen het seizoen het vaakst Cant benaderde of zelfs meer, had te kampen met mechanische pech en stond in het zand plots te voet. Daardoor werd zelfs het podium moeilijk voor haar. Verdonschot maakte wel de oversteek tot bij Kopecky.

TOP DRIE LIGT AL VROEG VAST

Die laatste moest blijkbaar even op adem komen, want Verdonschot kon ook afstand van haar nemen. Zo reden de rensters voor het podium redelijk comfortabel op hun positie rond: Cant als leidster, Norbert-Riberolle op de tweede plek en Verdonschot op plaats drie.

De vermoeidheid bleef doorwegen bij Kopecky, die ook nog Franck zag passeren. Bij Sanne Cant daarentegen kwam er maar geen spatje verval op. De titelverdedigster genoot een kleine minuut voorsprong bij het aanvatten van de laatste ronde. Dat gaf ze uiteraard niet meer uit handen: haar dertiende Belgische titel is een feit. Norbert-Riberolle en Verdonschot mogen met zilver en brons ook niet klagen. Crabbé is kampioene bij de beloften.