Evenepoel wil onenigheid met Van Aert uitpraten: "We gaan samenzitten, het heeft geen zin mekaar te negeren"

Remco Evenepoel heeft duidelijk laten verstaan dat hij het met Wout van Aert volledig wil bijleggen. Geen onenigheid meer, als het van Evenepoel afhangt. Op de mediadag van zijn team sprak Evenepoel enkel met positieve bewoordingen over Van Aert.

Evenepoel stond ook Sporza te woord en kwam tijdens het gesprek terug op de naweeën van het WK op de weg. Van Aert was niet opgezet met enkele uitlatingen die Evenepoel had gedaan. "Ik heb al een paar keer contact gehad met Wout. Nu hebben we afgesproken om echt samen te gaan zitten. Als we alle twee in België zijn, gaan we samenzitten en alles uitspreken. Omdat we ook weten wat er eind september opnieuw aankomt."

En dat is? "Een nieuwe kans voor Wout om wereldkampioen te worden. Ik maak daar liever deel van uit dan in mijn zetel te moeten kijken. Ik besef dat en hij ook. Natuurlijk gaan we dat ook met Sven Vanthourenhout bespreken, hij is daar een even belangrijke schakel in. Het heeft geen zin om mekaar te negeren en te ontwijken. Zowel op de Spelen, als op het WK als in de gewone wedstrijden kwamen we eigenlijk heel goed overeen."

ZELFDE WINNAARSMENTALITEIT

Evenepoel en Van Aert moeten dus zeker in staat zijn om met mekaar door dezelfde deur te kunnen. "Ik denk dat zowel hij als ik weten hoeveel we aan elkaar kunnen hebben. Die band willen we niet zomaar in het water laten vallen. We hebben alle twee dezelfde winnaarsmentaliteit."

Evenepoel gunt Van Aert dus zeker een eventuele wereldtitel. "Ik denk dat Wout een type coureur is die zeker eens wereldkampioen moet worden. Hij verdient dat gewoon. Vandaar dat het heel belangrijk is dat we het seizoen met een propere lei beginnen en dat we elkaar ondersteunen waar mogelijk."