Van Avermaet is niet alleen: ook bij andere klassieke renner zouden matige prestaties komen door vaccin

Greg Van Avermaet kende een matig 2021. Het laten zetten van het coronavaccin zou daar ook een rol in gespeeld hebben, zeker wat betreft de prestaties in de zomer en in het najaar. Ook in het kamp van een andere klassieke renner schuiven ze nu die verklaring naar voren voor minder presteren.

Jakob Fuglsang is nog zo'n klassieke renner die niet bepaald zijn beste jaar achter de rug heeft. Fuglsang won in zijn loopbaan reeds Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, maar in 2021 bakte hij er weinig van. De Deen verliet aan het einde van vorig jaar Astana voor Israel-Premier Tech. © photonews Bij die laatste ploeg komt Fuglsang opnieuw Nicki Sørensen tegen, zijn vroegere ploegmaat en nu zijn ploegleider. Sørensen wijst naar de vaccinaties als verklaring voor het onder de verwachtingen blijven van Fuglsang. "Ik weet niet of hij Covid heeft gehad, maar hij heeft het met die vaccinaties moeilijk gehad. Ik denk niet dat dat onderschat moest worden. Dat is één van de redenen geweest", vertelt Sørensen aan Feltet. Bewijst zwart op wit is er uiteraard niet, maar met Van Avermaet en Fuglsang zijn er nu al twee renners met naam en faam die negatieve gevolgen zouden ondervonden hebben bij het leveren van fysieke inspanningen door het coronavaccin.