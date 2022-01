Voormalig wereldkampioene junioren tijdrijden geschorst: probleem met whereabouts door gemiste afspraken

De voormalige wereldkampioene tijdrijden bij de junioren is geschorst. Bij een schorsing is een link met doping niet ver weg, in dit geval zou het vooral gaan om de whereabouts. Ex-wereldkampioene Gareeva heeft drie afspraken gemist in een jaar tijd.

De Russische Aigul Gareeva was in 2019 de beste op het WK tijdrijden voor junioren bij de meisjes. Een paar jaar later maakt ze kennis met de andere kant van de medaille in de wielersport. Na het missen van drie dopingtesten is ze voorlopig geschorst. Irakli Abrahamyan, bondscoach van het Russische nationale team, geeft bij Inside The Games meer uitleg. "Je kunt stellen dat dit het resultaat is van haar onzorgvuldigheid. Haar zaak zal gauw voorkomen en dan zal een beslissing genomen worden over haar straf. Ik hoop dat Aigul slechts voor een minimale periode uitgesloten zal worden van wedstrijden."