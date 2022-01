Jasper Philipsen start aan laatste jaar van zijn contract: "Eerst spreken met de pedalen"

Jasper Philipsen begint aan het laatste jaar van zijn overeenkomst met Alpecin-Fenix, maar voor extra druk zorgt dat zeker niet.

Na vorig seizoen heeft Philipsen de nodige lessen getrokken. Hij staat nu veel verder dan een jaar geleden. “Volgende week zaterdag vertrek ik nog eens voor een goede twee weken, op hoogtestage naar Denia”, vertelt hij aan HBVL.

“'t Is te zeggen, ik ga slapen in dat hoogtehotel. Ik heb weinig ervaring op dat gebied, maar er is in de ploeg genoeg kennis om goed op te volgen of ik er beter van word. Daarvoor doen we het natuurlijk. Ik kan nu al zeggen: als ik niet ziek word, zal ik er meteen staan. Ik denk dat ik in de winter nog nooit zo sterk ben geweest.”

Dat zijn contract afloopt, dat houdt hem voorlopig nog niet wakker. “Ik moet ervoor zorgen dat ik goed ben, dan komt de rest vanzelf. Eerst spreken met de pedalen, dan met de ploeg. Mijn keuze voor Alpecin-Fenix was verrassend, maar draait zeer goed uit. Ik sta helemaal achter hun werkwijze, er is een grote match. Ik amuseer mij hier, voel me thuis. Ik zit hier goed en heb er ongelooflijk veel zin in om het seizoen te starten.”