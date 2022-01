Van der Haar tweede in Hoogerheide maar dat is voor hem niet het belangrijkste: "In Amerika niet één favoriet"

Lars van der Haar hield goed voor ogen wat voor hem het belangrijkste was in de cross in Hoogerheide. Een goed gevoel opdoen in aanloop naar het WK, daar ging het om. En dat was er ook zeker. Op het WK in de VS is veel mogelijk.

Lars van der Haar legde al van heel vroeg in de wedstrijd een hels tempo op. Dat bleef duren, tot hij in een bocht jammerlijk ten val kam. "Ik baal van mijn valpartij", haalt Van der Haar meteen aan voor de UCI-microfoon. "Daarmee verpest ik het voor mezelf en ook voor andere jongens. Al val je niet expres, maar het was wel een zuur momentje."

VEELEISEND PARCOURS

Later in de wedstrijd kwam Van der Haar wel nog terug, ook al genoot Pidcock op een geven moment van een mooie voorsprong. Is het een verrassing dat die niet voorop bleef? "Het is wel een veeleisend parcours. Ik denk dat wij een redelijk goed tempo reden. Ik denk dat Iserbyt de sterkste was bij de achtervolgers." Dat uitte zich ook in de uiteindelijke uitslag.

Wat heeft Van der Haar nu geleerd met het oog op het WK? "De goede benen neem ik mee. Het resultaat was niet het belangrijkste. Een tweede plaats is natuurlijk supergoed, maar het belangrijkste is dat de benen goed voelden van bij de start. In Amerika is er niet één favoriet."