Adrie van der Poel is duidelijk: "Geen Belgisch blok op het WK"

Volgend weekend staat het wereldkampioenschap veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville op het programma.

Adrie van der Poel, vader van Mathieu, gelooft alvast niet dat we in Fayetteville een Belgisch blok zullen zien. “Neen, want als je als renner moet bezig houden met landgenoten, dan gaat dat ten koste van je eigen prestatie”, zegt hij bij VTM.

“Je hoeft niet voor mekaar te rijden. Zolang je niet tegen elkaar rijdt, is alles prima. Van der Haar schaal ik in voor de podiumplaatsen of alles wat er net achter komt. Op het WK worden de verhoudingen van de rest van het seizoen meestal gerespecteerd. Pidcock gaat een heel eind komen. Of het hem tegen de rest is? Bwa, als je goed bent, dan moet je niet naar de rest kijken. Ik denk dat zijn start belangrijk zal worden.”

Van der Poel verwachtte gisteren nog veel van Quinten Hermans, maar hij is er zondag niet bij door een positieve coronatest. “En dan kom je tot slot nog bij Aerts en Iserbyt uit.”