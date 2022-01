Belg van Quick-Step kaart pistetraining in Gent en verkenning van Omloop aan: "Voor mij mag het echt beginnen"

Bij Quick-Step laten ze niets aan het toeval over. Een pistetraining in Gent, verkenning van de Omloop: de ploeg doet al het mogelijke om klaar te zijn voor het nieuwe wielerjaar. Voor Stijn Steels mogen de koersen er nu echt aankomen.

"We zijn vorige week teruggekeerd van het tweede trainingskamp in Calpe", schrijft Steels in een blog op de site van Quick-Step Alpha Vinyl. "Na de lange uren op de fiets zijn de nieuwe jongens al snel deel van de groep geworden. In België plannen we soms een pistetraining in Gent, zoals we er vorige week eentje deden. De intensiteit in combinatie met de snelheid is onmogelijk te bereiken op de weg."

Ook heeft Steels al een verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad achter de rug. "Je gaat voluit op alle hellingen, je rijdt daar aan een hoge kadans, hoge snelheid en vol gas: dat kan je dan weer nergens anders evenaren."

DAT WINNENDE GEVOEL

Voorlopig loopt alles naar wens in de opbouw naar de koersen. "De voorbereidingen op de start van het seizoen verlopen zoals het zou moeten. Hoe meer ik koers, hoe beter, dus voor mij mag het echt beginnen nu. Als ploeg zullen we zo veel mogelijk koersen proberen winnen. Voor mezelf is het het belangrijkste om zo goed mogelijk mijn job te kunnen doen en deel uit te maken van dat winnende gevoel, wetende dat ik mijn best heb gedaan."