Sven Vanthourenhout ziet pijnpunten bij concurrentie en waarschuwt Belgische renners: "Zeker niet tegen elkaar rijden"

Aan Sven Vanthourenhout om de Belgische renners richtlijnen mee te geven waar ze de concurrentie mee kunnen kloppen op het WK veldrijden. Al kan je in een veldrit nu eenmaal niet alles voorzien, enige teamgeest lijkt wel nodig opdat een Belg wereldkampioen kan worden.

Vanthourenhout blikte bij Sporza vooruit en haalde eerst de hiërarchie in de Belgische ploeg aan. "Of Iserbyt boven de rest staat? Toch wel. Ik heb afgelopen week zijn seizoen geanalyseerd en dan merk je dat op de afspraken waar hij kon winnen, hij ook heel vaak gewonnen heeft. Dat zet hem een trapje boven de rest."

Iserbyt riep de bondscoach ook op om alles op hem en eventueel nog Toon Aerts te zetten. "Ik had die boodschap zeker niet meer nodig wat de tactiek betreft. Ik ben me er wel van bewust dat de Belgen elkaar nodig zullen hebben, zeker met hoe het parcours er nu bij ligt. Ze moeten met hetzelfde doel aan de start staan. Ik zal niet zeggen dat ze per se voor elkaar hoeven te rijden, maar ze mogen zeker niet tegen elkaar rijden.

Er zijn zwaktes in eerste koershelft Pidcock en Van der Haar

De twee grote concurrenten zijn Tom Pidcock en Lars van der Haar. Die zitten al lang met het WK in hun hoofd, maar Vanthourenhout is zeker dat ze te kloppen zijn. "Er zijn zwaktes, als ik dat zo mag uitdrukken, in hun eerste koershelft. Soms zijn ze niet mee bij de start en daar moeten we gebruik van maken. Maar dat is theorie. Het veld is relatief. Je mag jezelf niet voorbijrijden. Ik denk dat het tot de laatste ronde kan duren voor dit WK beslist is."