Aaron Dockx emotioneel nadat hij wereldtitel bij junioren nipt misloopt: "Dit is een bittere pil om te slikken"

Aaron Dockx leek rijp voor de wereldtitel bij de junioren. Dan is het een bittere pil als het niet goud, maar een andere medaille kwam. Het zou aankomen op een sprint, een aspect dat Dockx zo goed onder de knie heeft. Dit keer leverde het enkel een tweede plaats op.

De tranen rolden na het WK over Dockx' wangen. Nadat hij even bekomen was, gaf hij zijn analyse bij VTM. "Ik denk dat de cross niet perfecter kon. Ik heb alles gedaan wat Sven Vanthourenhout me had gezegd om te doen. Alleen komt Jan Christen er in de sprint nog over. Het is een bittere pil om te slikken."

DE KOP OPGEDRONGEN IN DE SPRINT

Een zilveren medaille behalen op een WK blijft wel een prestatie om heel trots over te zijn. "Ik had toch liever goud gehad. Dit prikt toch wel." In de sprint werd Dockx de kop opgedrongen. "Dat was niet mijn plan, ik wou ook liever in de sprint beginnen. Ik had wel vertrouwen in mijn sprint, ik win ook massasprints op de weg. Het plan was om van ver aan te gaan, omdat ik dan meestal op mijn best ben."

Ook de aard van de aankomst moedigde daartoe aan. "Het liep een beetje bergaf, dan had ik mijn snelheid al mee. Maar ik heb mij laten vangen doordat ik als eerste door die bocht kwam." De toekomst oogt wel mooi voor Dockx. Zijn sterke prestatie komt er in een cross die razendsnel ging: de junioren reden even rap als de U23. "Dat zegt al veel als junioren. Ik heb nog een jaartje om te groeien en dan zullen we wel zien bij de beloften."